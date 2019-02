Il Napoli in Olanda tiene sempre gli occhi aperti sull'Ajax, club da cui ha acquistato Arek Milik. Nel mirino c'è obiettivo che il club azzurro segue da alcuni anni: Kasper Dolberg, 21enne centravanti danese. Piaceva già due anni fa quando appena 19enne segnò la bellezza di 23 gol. La dirigenza partenopea l'ha continuato a seguire, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il calciatore ha rimediato qualche acciacco e un rallentamento fisiologico ne ha rallentato l’evoluzione e l’hanno costretto a nove reti. Ma adesso sta di nuovo a certi livelli: ne ha fatti dieci e non ha neanche giocato così tanto. E il Napoli continua ad essere attratto da quest’arancia meccanica.