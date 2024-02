Napoli, Osimhen arriverà domani a Napoli. Sfibrato, stanco e dimagrito di 3-4 kg

L'arrivo di Victor Osimhen è previsto domattina alle ore 8 a Capodichino: il Napoli è dunque pronto a riabbracciare il suo bomber dopo lunghe settimane di assenza che si sono fatte sentire eccome. Stando a quanto rivela Sky, si è trovata questa convergenza per quelle che sono le esigenze del giocatore, fino a ieri ancora con la Nazionale nigeriana, e il club.

Osimhen ora si trova a Lagos, capitale dello stato africano: aveva necessità di riposarsi e staccare un po' la spina, lo hanno raccontato sfibrato e anche dimagrito di 3-4 kg perché ha giocato in condizioni climatiche molto complicate. Poi il volo sarà lungo, da Lagos a Napoli 15-16 ore con diversi scali. Difficile ci sia col Genoa.

Presenza con il Genoa in forte dubbio, ci sarà contro il Barcellona

Domenica si è conclusa la Coppa d'Africa, con la sconfitta della Nigeria per mano della Costa d'Avorio: una beffa atroce per il bomber azzurro, che si era immolato nelle precedenti gare giocando con un problema all'addome che lo aveva messo a serio rischio per la semifinale. Circa la presenza con il Genoa i dubbi aumentano: nelle prossime ore ne sapremo di più, con l'unica cosa certa rappresentata dalla presenza contro il Barcellona in Champions League mercoledì prossimo, per la partita al Diego Armando Maradona valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa.