Napoli, Osimhen: "Bello che Spalletti si fidi di me, mi motiva molto. Drogba? Che sorpresa"

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di DAZN: "E' bello che Spalletti abbia questa fiducia in me e nella squadra e io spero di ripagarlo in campo, dando il massimo in campo. Qui è difficile giocare, ricordiamo cos'è accaduto l'anno scorso, dal 2-0 al 3-2, siamo contenti di essere riusciti a vincere".

Ti senti tra gli attaccanti più forti d'Europa?

"Ovviamente questa è sicuramente una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. Anche Haaland sta facendo benissimo".

Spalletti esige sempre di più, sembra quasi che non sia mai soddisfatto.

"E' l'allenatore, vuole il massimo di tutti noi. Noi dobbiamo fare sempre di più e mi motiva sempre, anche quando siamo in allenamento. Tutti gli allenatori danno indicazioni urlando ai propri calciatori. Noi cerchiamo di ripagarlo".

Cosa ti ha scritto Drogba?

"Per me è fantastico ricevere un suo messaggio, è stata una sorpresa e questo rappresenta un'altra motivazione per me. Era il mio idolo da piccolo. Mi ha fatto i complimenti".