Napoli, Osimhen ci sarà col Milan? In attesa il nigeriano è ad allenarsi anche a Pasqua

vedi letture

Ancora non è chiaro se Victor Osimhen sarà o meno in campo per il suo Napoli nel quarto di finale di Champions League contro il Milan in programma martedì a San Siro. Attraverso il profilo Instagram nel nigeriano, però, arriva un indizio social che fa ben sperare: l’immagine del centravanti dei partenopei sul campo di allenamento anche nella giornata di oggi che il tecnico Luciano Spalletti ha lasciato libera per il gruppo.