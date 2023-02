Napoli, Osimhen da record punta gli altri bonus del contratto: altri due obiettivi nel mirino

Diciannove gol in campionato, due in Champions League e fanno ben ventuno reti in appena venticinque partite. Numeri da record per Victor Osimhen, il vero trascinatore di una squadra praticamente perfetta, che adesso vede lo Scudetto a un passo. Il Napoli vola e il nigeriano - ottava partita di fila in rete, dieci in otto partite - si frega le mani, per lo score tecnico personale e anche il tornaconto economico che ne avrà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

Altri 260 mila euro di bonus a portata di... piede

Ha già centrato il suo primo bonus contrattuale che prevedeva 130 mila euro di premio al raggiungimento dei 20 gol. Ma di questo passo Victor rischia di far manbassa perché la stessa cifra scatta al venticinquesimo e anche al trentesimo gol. Obiettivi che diventano decisamente alla portata di un grande attaccante che questi 21 centri li ha realizzati in sole 25 partite. Ce ne sono davanti almeno 15 di sfide e probabilmente possono diventare 17, sognando di poter arrivare sino a 20 che significherebbe andarsi a giocare la finale di Champions League a Istanbul.