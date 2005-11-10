Napoli, il retroscena: Manna in estate ha consigliato Allegri, ADL era convinto su Italiano

Il Napoli, reduce da un mercato da 430 milioni di euro nelle due stagioni dell’era Conte, si ritrova con cinque sconfitte dopo appena nove partite della nuova annata. Un bilancio negativo che riporta alla gestione Donadoni nel 2008-2009, quando gli azzurri avevano raccolto soltanto sette punti prima dell’arrivo di Mazzarri. A preoccupare è soprattutto il recente naufragio di Venezia, contro una squadra ultima in classifica che aveva perso tutte le sei gare precedenti all’arrivo di Nicola. Un campanello d’allarme che alimenta i timori di una stagione lontana dalle aspettative, con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più a rischio.

De Laurentiis oggi punterebbe di nuovo su Allegri

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Ora De Laurentiis è chiamato a riflettere sulle scelte estive. Difficile non chiedersi se, tornando indietro, il presidente confermerebbe la decisione di puntare su Massimiliano Allegri, suggerita dal direttore sportivo Manna, anziché seguire la propria convinzione iniziale, che portava a Vincenzo Italiano. La priorità, tuttavia, è uscire dalla crisi. A inquietare maggiormente è la tenuta difensiva, storicamente uno dei punti di forza del tecnico: il Napoli concede in media 15,6 tiri a partita, il dato peggiore dell’era De Laurentiis, superiore anche ai 15,3 registrati nella prima stagione in Serie A.

Le prossime due gare saranno decisive per il futuro del tecnico

Dopo la sconfitta del Penzo, la squadra è tornata subito ad allenarsi a Castelvolturno in vista del Bodo/Glimt, atteso domani al Maradona, e della Roma, avversaria sabato. Restano da valutare le condizioni di Neres e Alisson Santos, mentre Buongiorno rientrerà soltanto nel 2027. Allegri, assente all’allenamento per influenza, è atteso in conferenza stampa. De Laurentiis gli ha confermato la fiducia, ma le prossime due partite - scrive Tuttosport - potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della stagione.