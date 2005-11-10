Napoli, Allegri: "Resto fiducioso. Lucca e Giovane? Buona partita, la rosa è all'altezza"

È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Napoli: a sorpresa i padroni di casa portano a casa i tre punti della stagione grazie al gol di Adams ed alle parate di Stankovic. Il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 17.14 inizia la conferenza stampa

Aveva detto di non essere preoccupato, oggi la preoccupa qualcosa o resta ottimista verso martedì?

"Era meglio fare solo un tiro e solo un gol, invece è successo il contrario. Nel calcio ci sono questi momenti che capitano. Conosco solo un modo: lavorare con serenità, mettendoci più attenzione. Oggi avremmo fatto un bel salto in classifica, c'è da soffrire e sta a noi ribaltare il momento. Ora c'è la sfida in Champions e dobbiamo portare a casa la vittoria".

La scelta di tenere i tre centrali con il Venezia? Con un centrale in meno magari potevate creare di più.

"Quando una squadra fa 29 tiri in porta con un rigore sbagliato non credo che giocando con un centrale in meno o in più cambiasse la partita. Beukema ha fatto una buona partita come gli altri. La classifica non ci sorride, ma conosco solo un modo: c'è da lavorare e da portare a nostro favore gli episodi".

È convinto di avere la soluzione ai problemi del Napoli?

"Assolutamente sì, se si guarda ai risultati è normale che ci possa essere preoccupazione, ma la prestazione c'è stata, come in Champions. Oggi il Venezia ha fatto una partita ordinata, ma siamo incappati in un mezzo errore, un'autorete".

Il turnover non ha pagato nel primo tempo: un giudizio sulla prestazione di Lucca e Giovane in particolare? Ritiene di avere una rosa all'altezza per fare tre competizioni?

"La rosa del Napoli è una buona rosa, non possono giocare sempre gli stessi. Lucca ha fatto la sua partita, ha lottato e ha avuto qualche difficoltà come la squadra, Giovane uguale, ha messo una buona palla, Beukema è entrato bene. Ora c'è da lavorare".

Alisson come sta?

"Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".

ore 17.24 finisce la conferenza