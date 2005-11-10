TMW Napoli, passo in avanti per Mario Gila? La posizione della Lazio può essere meno rigida

Il Napoli non molla Mario Gila. Il difensore della Lazio è uno degli obiettivi di mercato dei partenopei per la prossima stagione con il presidente De Laurentiis intenzionato a regalare a mister Massimiliano Allegri un difensore di livello per la sua retroguardia. La situazione per il momento non si sblocca, non c'è alcuna trattativa in corso fra i due club, ma la sensazione è che la posizione dei biancocelesti possa essere meno rigida rispetto al passato, forse probabilmente anche grazie al possibile inserimento di Lucca nella trattativa.

Il giocatore vuole la cessione

La posizione del giocatore resta comunque decisa. Gila infatti vuole lasciare il club della capitale in questa sessione di calciomercato. Il difensore infatti andrà in scadenza di contratto fra un anno e non ha ancora rinnovato il contratto e il rischio che possa lasciare a parametro zero può esserci. Rischio che il presidente Lotito non vuole correre cedendolo ora.

Troppi 30 milioni di euro

La sua valutazione era comunque considerata troppo alta: 30 milioni di euro. Decisamente eccessiva per un giocatore che poi a gennaio 2027 può firmare a costo zero con qualsiasi club egli voglia. Motivo per cui adesso le due parti potrebbero venirsi incontro ed iniziare poi una trattativa per l'acquisto del centrale.