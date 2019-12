Napoli, per la difesa spunta De Sciglio: all'orizzonte scambio con Hysaj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai come quest'anno il Napoli dovrà darsi una sbrigata nella sessione invernale di mercato perché a Gennaro Gattuso mancano un paio di pedine per rendere completo il suo Napoli. Cristiano Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa e probabilmente qualcosa verrà fatto anche per le fasce difesa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia una indiscrezione che riguarda l'interesse azzurro per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus che potrebbe sbarcare alle pendici del Vesuvio nell'ottica di uno scambio con Elseid Hysaj.

Scambio con la Juventus - La prospettiva - si legge sulla Rosea - è quella di una doppia operazione con i bianconeri. All'orizzonte, infatti, pare esserci uno scambio Hysaj-De Sciglio. L'esterno albanese è uno dei pupilli di Sarri, che lo volle nella sua esperienza napoletano dopo averlo allenato ad Empoli, e dal momento che con Ancelotti ha trovato poco spazio (e forse sarà lo stesso con Gattuso) non è da escludere un addio, direzione Torino, con De Sciglio pronto a fare il percorso opposto.