Napoli, per Milik tendinite al pube: tempi di recupero non ancora noti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver saltato la sfida al Genoa, il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik ha cominciato un ciclo di terapie per risolvere il riacutizzarsi di un vecchio problema inguinale e dunque scongiurare l’allarme pubalgia. La diagnosi, svelata dal Corriere dello Sport, parla di una tendinite al pube, per la precisione: quella riscontrata ad agosto a Detroit, in coda alla tournée del Napoli negli Stati Uniti e alla vigilia della seconda amichevole con il Barcellona; quella stessa che lo ha costretto a saltare la partita di sabato al San Paolo con il Genoa. Un caso delicato, da trattare con la massima attenzione e solo dopo la fine della prima settimana di trattamenti, ci potranno essere certezze sul suo recupero. Al momento il giocatore è in un centro riabilitativo nei pressi del vecchio stadio della capitale polacca, la Pepsi Arena, che Arek si sta curando: "Per il momento si sta sottoponendo ad alcuni trattamenti e non prenderà parte alle sessioni di allenamento in agenda fino al viaggio in Israele. Dopo le cure, poi, valuteremo quanto velocemente riuscirà a tornare disponibile", ha dichiarato ieri Jakub Kwiatkowski, portavoce della federcalcio.