Napoli, Politano: "Proveremo a dedicare un trofeo a Maradona"

Così l'attaccante dopo la vittoria sul Rijeka.

Matteo Politano, in gol contro il Rijeka, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dopo gara del match di Europa League.

Si parte da un ricordo per Maradona

"Per Diego ha già detto tutto il mister Gattuso. È stato Dio qui, così come nel mondo del calcio. Quello che faceva lui non l'ha fatto più nessuno".

Sulla gara di questa sera

"Sapevamo che era difficile, ma siamo stati bravi a sbloccarla. Cercheremo di fare il massimo in questa stagione e dedicare un trofeo a Maradona"

Cosa si prova ad indossare la maglia del Napoli?

"È sempre un onore, soprattutto dopo la morte di Diego. Ora dobbiamo migliorare e cercare di dare sempre il massimo per questa maglia".



Ora vi aspetta una sfida delicata in campionato...

Vincere oggi era importante dopo la brutta sconfitta di domenica. Con la Roma ci aspetta una grande battaglia, sono in un grande forma. Bisogna recuperare in fretta e concentrarsi al meglio per domenica".



Ci sono stati malumori nello spogliatoio?

Sulla questione stipendi niente di vero, non ci sono malumori. Siamo a disposizione della società e del mister, le chiacchiere le porta via il vento".