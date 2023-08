Napoli, possibili problemi di abbondanza a centrocampo: Demme sul mercato, c'è l'Hertha

Con Piotr Zielinski verso la permanenza nonostante il forte pressing dell'Arabia Saudita, il Napoli potrebbe cominciare ad avere addirittura problemi di abbondanza a centrocampo, uno dei reparti più in emergenza qualche settimana fa. Questo perché, malgrado la decisione del polacco, il club azzurro continua a lavorare a Gabri Veiga, per il quale l'intesa con il Celta Vigo è sempre più vicina.

Per riequilibrare l’abbondanza in mezzo al campo, dunque, potrebbe essere necessaria la partenza di Diego Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro. Sul giocatore ci sono da tempo sirene dalla Germania, con l'Hertha Berlino che è il club più interessato. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.