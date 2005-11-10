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La Roma non si ferma a Rodrigo Mora: Cacciamani e non solo. Il punto di Gianluca Di Marzio

La Roma non si ferma a Rodrigo Mora: Cacciamani e non solo. Il punto di Gianluca Di Marzio TUTTOmercatoWEB
Gianluca Di Marzio
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Gianluca Di Marzio
Oggi alle 19:29Podcast TMW
Nel consueto appuntamento con Caffè Di Marzio, il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com si parla oggi della Roma.

"A Roma da ieri notte possono legittimamente dire e sospirare Habemus Mora, ma soprattutto la Roma ha finalmente quel giocatore, quel trequartista d'attacco, quel giocatore offensivo perché poi non è un esterno, Rodrigo Mora, che Gasperini chiedeva già da diversi mesi. Non è un esterno perché? Perché è un giocatore che ama tagliare in mezzo al campo". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Il mercato della Roma non è finito

"C'è spazio ancora, in casa Roma, almeno per un'operazione, che può essere anche raddoppiata a seconda di qualche uscita. Si parla tanto - prosegue Di Marzio - ma arriverà un secondo giocatore con quelle caratteristiche: c'è un giocatore diciamo trequartista alla Malik Fofana. Operazione che potrebbe essere portata avanti soprattutto nel caso in cui ci sia un'uscita, e il nome è quello di Soule. Non sono così convinto, ma magari sbaglio io. Penso invece che la Roma debba prendere un esterno tutta fascia perché Rodrigo Mora non è un esterno tutta fascia quindi sicuramente adesso la priorità della Roma è prendere l'esterno a sinistra: per Udogie mi risulta che non ci siano in questo momento possibilità perché magari il giocatore a oggi pensa di potersela giocare di più al Tottenham".

C'è anche Cacciamani, oltre a Luis Henrique

"Le attenzioni della Roma sono concentrate al momento su due profili uno è Cacciamani, l'esterno del Torino che la Roma ha trattato qualche settimana fa: il Toro non ha accettato i 12 milioni offerti dalla Roma, ma la stessa Roma potrebbe rilanciare. L'altro è invece Luis Henrique dell'Inter, che piace molto a Tony D'Amico".

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