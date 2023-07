Napoli, presto il rinnovo di Kvaratskhelia: ingaggio raddoppiato per l'attaccante georgiano

Dopo Zielinski, il Napoli punta a blindare i suoi gioielli. Giornate intense di lavoro quelle che sono trascorse in quel di Dimaro per la truppa di Rudi Garcia, intense come quelle passate dal club per rinnovare i giocatori i cui contratti andavano in scadenza. Presto gli azzurri tratteranno anche il prolungamento di Khvicha Kvaratskhelia, autentico protagonista con Osimhen della cavalcata scudetto della passata stagione.

Ingaggio raddoppiato

Il contratto proposto è di quelli importanti, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Si tratta infatti di un rinnovo fino al 2028 con opzione fino al 2029 ma l'ingaggio sarà praticamente raddoppiato. Ragionando al netto, il georgiano passerà dal percepire 1,3 milioni di euro a stagione a 2,5 milioni.