L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive del mercato in casa Napoli, a caccia non solo di James Rodriguez e Hirving Lozano. Il ritorno di Fabio Quagliarella è rimasto un pensiero del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha poi escluso l'acquisto di Mauro Icardi e si è fermato a un sondaggio con l'Atalanta per Duvan Zapata, altro ex diventato molto prolifico.

Fiducia a Milik. Intanto Carlo Ancelotti darà spazio ad Arek Milik, capocannoniere azzurro (20 gol) che però non ha segnato nell'ultimo mese e mezzo della stagione.