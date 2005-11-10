Napoli, rammarico Di Lorenzo: "Troppi alti e bassi nella partita, ne usciamo insieme"

È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Napoli: a sorpresa i padroni di casa portano a casa i tre punti della stagione grazie al gol di Adams ed alle parate di Stankovic. Fra le fila dei giocatori partenopei parlerà a breve in conferenza stampa Giovanni Di Lorenzo.

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Ore 17.45 inizia la conferenza stampa.

Cosa è successo?

"Sicuramente è un momento di difficoltà soprattutto a livello di risultati. Secondo me non riusciamo ad avere continuità nella partita. Abbiamo alti e bassi, dispiace, c'è delusione, dobbiamo cercare di trasformare la delusione in entusiasmo. Il tempo per lavorare è poco perché fra tre giorni rigiochiamo, ma sono sicuro che tutti quanti miglioreremo".

La reazione alle parole di Allegri all'intervallo?

"Il mister ci ha detto di continuare a fare la partita che abbiamo preparato, abbiamo preso questo gol che potevamo evitare. Il rigore poteva cambiare l'inerzia della partita. Il mister ci ha detto di stare uniti e di fare tutti qualcosa in più, solo così ne verremo fuori".

Ore 17.53 finisce la conferenza stampa