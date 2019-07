Napoli, rinnovo di Milik: trattativa bloccata e legata anche a Icardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È bloccata la trattativa per il rinnovo di Arkadiusz Milik. L'ex Ajax ha chiesto un ingaggio importante per allungare il suo contratto in scadenza nel 2021. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano spiega che soltanto l’arrivo di offerte di almeno 60 milioni per Milik potrebbe spingere il Napoli ad accelerare per Icardi. Il Betis Siviglia - si legge - si è mosso a gennaio, non è andato oltre un sondaggio nelle ultime settimane anche perché Milik non rientra nei parametri del club andaluso né per l’ingaggio né per il costo del cartellino.