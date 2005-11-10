Il Napoli riprende forma: dalla crescita di Anguissa a Vergara che punta la panchina

Il Napoli di Massimiliano Allegri è vivo, ora deve dimostrare di potersi mettere alle spalle l'inizio complicato di questa stagione: di fronte una sfida complicata come quella dello stadio Maradona, contro la Roma. In Champions League è arrivata una vittoria con il brivido, per 4-3 contro il Bodo/Glmt, con i giallorossi il tecnico ha l'occasione di ritrovare punti ed entusiasmo contro una diretta rivale per i piani alti della classifica.

Napoli, Vergara in panchina con la Roma

Per farlo, piano piano, l'allenatore recupera dei pezzi importanti da un'infermeria che in questi primi mesi qualcosa ha tolto. in vista del big match dell'ottava giornata, contro la Roma. Secondo Il Mattino, sono confermate le buone notizie per Vergara: il centrocampista potrebbe andare a sedersi almeno in panchina nella sfida di domani e punta ad essere al 100% magari nel successivo match contro il Monza.

Da gestire le forze di Anguissa

Il quotidiano scrive poi che in mediana non si tocca McTominay, dopo la doppietta in Champions contro il Bodo, mentre ci sarà da gestire le forze di Anguissa, apparso come ovvio che sia ancora non al top della forma mercoledì, dove è partito titolare per poi essere sostituito nella ripresa del match. Appuntamento a domani alle 18.