Napoli, rivoluzione anche in dirigenza? Per il ruolo di ds torna di moda Accardi

In casa Napoli, in vista della prossima stagione, c'è aria di rivoluzione. Un cambiamento radicale che riguarderà la squadra, a cominciare dalla sempre più probabile partenza di Victor Osimhen, ma secondo il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis potrebbe toccare anche la sua struttura dirigenziale.

Per il quotidiano infatti per il ruolo di direttore sportivo tonra di moda il nome di Pietro Accardi, uomo mercato dell'Empoli già cercato la scorsa estate dopo l'addio di Cristiano Giuntoli. Il dirigente empolese potrebbe sostituire o affiancare l'attuale ds Meluso, ma il suo non è l'unico profilo sul taccuino di De Laurentiis in questo senso.

Le altre idee portano a Sean Sogliano, ex difensore proprio del Napoli e oggi uomo mercato dell'Hellas Verona. Quindi l'ex Milan e Roma Frederic Massara e Ciro Polito, attuale direttore sportivo del Bari.