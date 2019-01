© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida alla Lazio, poi la cessione di Marko Rog. Secondo Il Mattino, è questa la strategia del Napoli per il futuro del giovane centrocampista croato, ormai sempre più lontano dalla squadra di Ancelotti. Il Siviglia è in vantaggio, restano in corsa Schalke 04 ed Eintracht Francoforte.