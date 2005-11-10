Napoli e Roma spettacolo senza vincitori. Milan, Cardinale riflette: le top news delle 22

Spettacolo al Maradona per la sfida dell'8^ giornata fra Napoli e Roma. Dopo lo spettacolare gol del vantaggio azzurro di Anguissa nel primo tempo, il Napoli ha trovato anche il raddoppio in avvio di ripresa con McTominay. Quindi l'uno-due giallorosso con Soulé e Balerdi, prima del nuovo vantaggio partenopeo ancora con McTominay. In chiusura, all'89', il definitivo 3-3 ancora di Balerdi prima dell'espulsione nel finale di Massimiliano Allegri. Un pareggio che serve a poco a entrambe ma che ha regalato comunque grande spettacolo.

In casa Milan iniziano ad esserci acque agitate, con la pesante sconfitta col Bournemouth che ha lasciato strascichi. Il numero uno Gerry Cardinale non è contento della situazione e sta riflettendo in attesa dei prossimi risultati, con la posizione di Ruben Amorim che per il momento resta salda ma comunque sotto osservazione in vista delle prossime sfide a cominciare da quella con l'Udinese di domani sera. Nel mirino, oltre ai risultati, anche i tanti, troppi, infortuni di questo avvio di stagione e i tanti cambi a livello tattico e di formazione.

Chiusura col match di questa sera, Lazio-Parma. Una partita particolarmente ostica per gli uomini di Gattuso che vincendo potrebbero portarsi momentaneamente da soli in vetta alla classifica, in attesa del match dell'Inter di domani contro la Fiorentina.