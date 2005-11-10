Il Napoli si scuote, ma quanti brividi: 4-3 al Bodo/Glimt, doppietta di McTominay

Risultato finale: Napoli-Bodo/Glimt 4-3

Il Napoli non è ancora guarito, ma contro il Bodo/Glimt è più forte degli imprevisti: 4-3 al Maradona, non senza sofferenza e fino alla fine contro una squadra mai doma. Super McTominay - doppietta e palo - super De Bruyne in versione regista. Allegri azzecca le mosse, con una difesa che però fa acqua e va registrata. Prima vittoria in Champions League per gli azzurri in questa edizione.

Le scelte: Allegri cambia

Cambia Allegri: il Napoli gioca a 4 in difesa, con Rrahmani e Marin coppia davanti a Meret e Di Lorenzo-Spinazzola sulle due fasce. De Bruyne regista davanti alla difesa e Anguissa che torna titolare, completa il reparto McTominay da mezzala a centrocampo. Con Hojlund ci sono Politano e Lang in avanti.

Politano segna in un minuto, il Napoli crea e spreca

Il Napoli ha fretta di uscire dalla crisi: dopo 54 secondi Politano frusta il pallone in rete - al volo - sul cross di Spinazzola. Gli azzurri dominano e calciano con Lang (Haikin attento), McTominay (chiuso all'ultimo da Gundersen) e anche Hojlund (esterno della rete su altro invito da Spinazzola). L'occasione più ghiotta ce l'ha Lang, che si fa ipnotizzare solo davanti ad Haikin dopo la verticalizzazione di De Bruyne.

Il Bodo/Glimt pareggia, McTominay fa 2-1

Alla prima vera chance, il Bodo/Glimt pareggia: Hauge supera Meret sull'assist di Fet, al 27'. Brivido Blomberg: supera un incerto Meret in uscita, poi il portiere rimedia sul cross basso. Dopo la botta, il Napoli riprende a giocare: al 41' filtrante di De Bruyne e McTominay, grazie anche alla deviazione di Gundersen, fa 2-1.

Palo McTominay, Helmersen colpisce: 2-2 del Bodo

Il Napoli rischia ad inizio ripresa: Blomberg spreca una deviazione di testa, poi Meret blocca in qualche modo la deviazione da due passi di Auklend. McTominay colpisce il palo sull'ennesimo invito di De Bruyne, poi il Bodo colpisce ancora: Fet per Helmersen, Spinazzola resta immobile e lui fulmina Meret. Berg calcia violentemente da fuori, Meret stavolta si oppone.

McTominay fa 3-2 di testa

Il Bodo fa girare palla, il Maradona si spazientisce e qualche fischio ai propri giocatori arriva. Ma nel momento più nero, Politano scodella per McTominay che vola e fa 3-2 di testa. Fra i nuovi entrati, Giovane approccia il match nel modo giusto: pressing feroce per riconquistare palla, tiro-cross con decisiva deviazione di Bjortuft ed ecco il 4-2. Brividi fino alla fine: Bjortuft colpisce la traversa, Fet da due passi fa 4-3. Allegri stavolta tira un sospiro di sollievo.