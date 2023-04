Napoli, Spalletti e la riconferma già annunciata: vuole aprire un ciclo vincente

La volontà comune di proseguire insieme, ma in questo momento è vietato parlare di contratto. Luciano Spalletti è concentrato sul mese più importante della sua carriera, inseguendo la matematica Scudetto per un titolo storico a Napoli dopo ben 33 anni d'attesa e motivato a giocarsi al meglio le proprie carte ai quarti di finale di Champions League: "Contratto? Ho qualcosa davanti che è storico per la città, tutte le attenzioni sono lì, altrimenti sarei meno napoletano. Non disperdo energie in altri pensiero banale. Poi credo che la società abbia la possibilità di prolungare il contratto, per cui di cosa si parla?", l'ultima dichiarazione in merito del tecnico del Napoli, salvo stravolgimenti motivato a godersi anche nei prossimi anni la macchina perfetta che ha forgiato.

Non basta l'opzione?

Spalletti ha perfettamente ragione: non è in scadenza perché la società partenopea può far scattare un'opzione per un altro anno, allungando quindi l'attuale contratto alla stagione 2023-24. A tutti gli effetti una formalità dopo le ultime dichiarazioni di De Laurentiis, ma non è escluso che la società possa premiare il tecnico attraverso un accordo più lungo per quanto riguarda la durata o più ricco economicamente dopo i risultati raggiunti. Ci sarà tempo per incontrarsi, dopo che i giochi saranno fatti per lo Scudetto e per il cammino in Champions.

Aprire un ciclo vincente

Spalletti più volte ha sottolineato la possibilità concreta di aprire un ciclo vincente, considerando l'età media della squadra: "Sono basi ottime, è un gruppo forte e sano. C'è roba fresca di quella che può esploderti in mano e durare negli anni - uno dei riferimenti prima dell'ultima sosta per le nazionali -. Giuntoli è stato bravissimo nel sceglierli e la società a prenderli. Si può aprire un ciclo perché abbiamo giovani fuori che hanno giocato poco e con qualità enorme", l'idea di Spalletti che - considerando la situazione economica virtuosa del club e le difficoltà delle rivali - vede il futuro fortemente azzurro.