Napoli su Danilo, c'è il sì del brasiliano. L'insidia principale è l'Al Nassr di Pioli e CR7

Il Napoli ha scelto. Il brasiliano Danilo è il preferito per rinforzare la difesa di Antonio Conte in questo mercato di gennaio. Esperienza, adattabilità sia da centrale che da terzino, qualità e leadership, tante le caratteristiche del capitano della Juventus che hanno convinto il Napoli ad aumentare il pressing per provare a chiudere già agli inizi della sessione invernale.

Il club di Aurelio De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport, è disposto a mettere sul piatto un contratto da un anno e mezzo, quindi per la restante parte di stagione più la prossima. E lo stesso brasiliano, per il quotidiano, avrebbe già detto sì alla proposta azzurra, mentre non è ancora chiaro se sarà trovato un accordo per la risoluzione anticipata o se la Juventus chiederà comunque un indennizzo per il suo cartellino.

L'insidia più grossa, si legge, è rappresentata dall'Al Nassr: il club allenato da Stefano Pioli e capitanato da Cristiano Ronaldo si è inserito sul giocatore, con lo stesso CR7 che ritroverebbe così il suo ex compagno ai tempi della Juventus. Alcuni contatti sarebbero già andati in porto, anche se non è chiaro quale potrebbe essere la preferenza del giocatore nel caso in cui entrambe le proposte dovessero andare avanti.