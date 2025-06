Rilancio dell'Inter per Bonny: 24 milioni di euro al Parma. Possibile chiusura a giorni

L'Inter è forse arrivata al traguardo finale per Ange-Yoan Bonny. L'attaccante del Parma è più vicino al club nerazzurro dopo l'ultimo rilancio da parte della società di Viale della Liberazione, che ha messo sul piatto 24 milioni di euro per assicurarsi il classe 2003. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti tra le parti per tentare di arrivare alla fumata bianca e chiudere finalmente l'affare con i vicecampioni d'Italia e d'Europa che sono fiduciosi di farlo a giorni.

La volontà di Marotta è quella di mettere a disposizione di Chivu un calciatore che conosce molto bene, ma che soprattutto sia in grado di dare il cambio a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, cosa che nella scorsa stagione è sicuramente mancata a Inzaghi. L'apporto di Taremi e Arnautovic è infatti stato per lunghi tratti insufficiente e non ha permesso all'Inter di reggere il passo del Napoli.

Bonny vanta in carriera 117 presenze e 15 gol con il Parma, 5 gettoni e una rete con lo Chateauroux e 5 apparizioni con la seconda squadra dei francesi. In Nazionale ha giocato 2 partite con la Francia Under 21, 2 incontri con l'Under 20 e 7 sfide con l'Under 19, con cui ha segnato 5 gol.