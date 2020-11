Napoli, troppi cali di concentrazione nell'ultimo periodo: Gattuso manda tutti in ritiro

Al fine di ritrovare un successo in casa che in campionato manca da 43 giorni, Rino Gattuso ha deciso di mandare il suo Napoli in ritiro alla vigilia del big match contro la Roma in un noto albergo del centro storico della città. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la scelta dell'allenatore calabrese è dovuta ai cali di concentrazione dell'ultimo periodo: Ringhio vuole interrompere la striscia negativa a partire da stasera.