Napoli, tutto pronto per la festa scudetto: De Laurentiis in silenzio prepara delle sorprese

Il Napoli si prepara alla festa. In caso di mancata vittoria della Lazio e di successo contro la Salernitana, i partenopei sarebbero campioni d’Italia. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, per il momento filtra poco o nulla su come si svilupperanno i festeggiamenti ma Aurelio De Laurentiis, uomo di spettacolo, adora stupire e non sono escluse delle sorprese.