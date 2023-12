Napoli, Vitik intriga sempre di più. Ritorno di fiamma per Kiwior, Demiral lontano

Si fa sempre più concreta l'idea Martin Vitik dello Sparta Praga per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, i dirigenti azzurri sono al lavoro per cercare un centrale che possa sposarsi al meglio con le caratteristiche di Rrahmani dopo che Natan si è infortunato e dovrà restare fermo ai box per circa un mese e mezzo. Non è però certamente l'unico profilo che i partenopei stanno seguendo e monitorando, visto che ce ne sono altri tre come minimo nel mirino.

Uno è senza dubbio Radu Dragusin del Genoa, che piace per la conoscenza del campionato italiano, ma Gilardino non vuole privarsene ed è complicato capire come potrebbe cederlo il Genoa adesso in piena lotta per la salvezza. Dovesse farlo, il prezzo non sarebbe comunque basso. Nelle ultime settimane c'è stato un ritorno di fiamma anche per Jakub Kiwior, ora all'Arsenal dopo la parentesi allo Spezia. Piaceva già prima del suo arrivo in Premier League.

L'ultima alternativa è quella di Merih Demiral, accasatosi all'Al Ahli in Arabia Saudita la scorsa estate. L'ex Juventus se corteggiato potrebbe anche vacillare per quanto riguarda i motivi tecnici, ma lo stipendio che guadagna in Asia e la cifra richiesta dalla società proprietaria del suo cartellino sono inaccessibili per il Napoli, specie a gennaio ed è difficile ipotizzare un suo ritorno in Italia.