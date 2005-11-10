Il Napoli è vivo, non ancora sano. McTominay, Anguissa ed altri due "nuovi acquisti"

Il Napoli esce dallo stadio Maradona con tre punti che danno tanto respiro e fiducia. La squadra che ha battuto il Bodo/Glimt per 4-3 non sembra essere guarita, ma di certo non è morta: è viva, eccome se è viva. La squadra di Allegri ha creato tanto, tantissimo, ma nei suoi migliori momenti è stata colpita ed ha rischiato un'altra beffa, dopo quella di Venezia.

Allegri cambia

Intanto, per uscire dalla crisi, è chiaro che l'importante fosse di ritrovare il sorriso e il Napoli lo ha fatto. Cambiando, innanzitutto. Allegri sceglie la difesa a 4, sceglie De Bruyne play davanti alla difesa - e il belga risponde con una prova super - oltre ad Anguissa dal primo minuto, assieme anche a McTominay. Le scelte alla fine pagano: lo stesso KDB si sarà auto-convinto che effettivamente anche da quella posizione possa dire la sua. Qualcosa funziona, qualcosa no: dietro si balla che è un piacere, al di là dei 3 gol presi, soprattutto nel secondo tempo e anche con la squadra schierata.

Nuovi acquisti per Allegri

Lo stesso De Bruyne tirato a lucido, sommato a un McTominay tornato dominante e ad un Anguissa che rientra titolare dopo un mese e mezzo, possono essere considerati alla stregua di nuovi acquisti. Un po' come Olivera, subentrato nel finale. Piano piano, il Napoli recupera giocatori e stasera ha meritato di vincere, al netto degli errori nel corso di tutti i novanta minuti.