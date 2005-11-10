La Nazionale risponde a Fabregas su Kean, il 'Papu' va a Dubai: le top news delle 22

In pieno svolgimento la 6^ giornata di Serie A, con il Napoli che ha concluso in vantaggio per 2-0 il primo tempo della sfida del sabato sera contro il Frosinone. A segno per gli azzurri De Bruyne su calcio di rigore, che Palmisani aveva inizialmente parato a Hojlund ma è stato fatto poi ripetere, e Lang. Già in archivio invece le prime due sfide, con l’Inter che si è lanciata in testa da sola in vetta alla classifica, battendo 3-0 il Parma grazie ai gol di Sucic, Calhanoglu e Thuram, dopo il 2-1 del Genoa sulla Fiorentina delle ore 15.

Coverciano risponde alle accuse

La Nazionale risponde a Fabregas: dopo le accuse dell’allenatore del Como in conferenza stampa sull’infortunio di Kean, ecco il punto di vista direttamente dal medico dell’Italia, Angelo De Carli: “Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati, lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre”.

'Papu' Gomez va a Dubai

Il ‘Papu’ Gomez ha trovato la sua nuova squadra, il Forte Virtus di Dubai, negli Emirati Arabi. Che ha comunicato l’ingaggio dell’ex Atalanta: “Dalla gloria globale a un'ambizione che non conosce limiti! Il campione del Mondo scrive un nuovo capitolo nella sua carriera con la maglia della Forte Virtus. Dalla Coppa del Mondo ai campi degli Emirati Arabi Uniti, oggi diamo il benvenuto a una stella che ha inciso il suo nome tra i grandi del calcio mondiale. Siamo orgogliosi di annunciare l'arrivo della stella argentina Alejandro “Papu” Gómez ai ranghiere di Forte Virtus, un passo che incarna le nostre grandi ambizioni e la nostra determinazione a creare un futuro degno del nostro club”.