United distrutto da Nico Paz, l'ex ct del Portogallo esagera: "Sembrava di vedere Maradona"

Il Como continua a far parlare di sé ben oltre i confini nazionali grazie al travolgente successo per 4-1 ottenuto contro il Manchester United, una storica potenza del calcio europeo che sta attraversando una profonda crisi da oltre dieci anni. Alla sua prima stagione in Europa, la squadra lariana sta superando di gran lunga anche le previsioni più ottimistiche del presidente Mirwan Suwarso. Il poker inflitto ai Red Devils rappresenta il coronamento del lavoro svolto fin qui dalla dirigenza sul mercato e dalla guida tecnica di un esordiente come Cesc Fabregas.

Simbolo di questo percorso di crescita è Nico Paz, la stella indiscussa e dall'evoluzione costante, che non smette di incrementare il proprio bottino di gol e assist, a dimostrazione che quei 60 milioni di euro investiti dal Como per un altro anno in biancoblù sono del tutto ripagati. La doppietta ultrasonica ai danni dello United, la prima in Champions League in carriera, condita da un assist intelligente per Tasos Douvikas ha riassunto le motivazioni per le quali gli è stato consegnato il primo premio da MVP della massima competizione europea.

Le prestazioni dell'argentino non stanno passando inosservate: tra le continue chiamate in Argentina, i tentativi estivi del Real Madrid di riportarlo in Spagna e i rumor dalla Premier League, il classe 2004 è ai massimi livelli. Non è passato inosservato nemmeno agli occhi dell'ex commissario tecnico di Belgio e Portogallo, Roberto Martinez, esonerato dopo il Mondiale 2026 e ora impegnato come osservatore tecnico per il sito ufficiale della UEFA: "Due gol e un assist: questo è ciò che fa una stella. Sembrava di vedere Maradona in campo per come si è caricato la squadra sulle spalle. Lo teniamo d'occhio per come gestisce la pressione, oltre che per le sue qualità nel controllo palla e nell'equilibrio".