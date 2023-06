Non solo Dzeko, sirene turche anche per Joaquin Correa: il Fenerbahce punta al prestito

Non solo Edin Dzeko, sirene turche anche per Joaquin Correa. Il Fenerbahce prova a far spesa in Italia in attesa anche di annunciare Vincenzo Montella come nuovo allenatore. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club turco per il Tucu ha in mente un'offerta all'Inter di prestito con diritto di riscatto.