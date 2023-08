Olimpico bollente per Lukaku? Pioli: "Cambia poco, a Roma sono due anni che fanno sold-out..."

Vigilia di campionato per il Milan, atteso domani dalla gara esterna contro la Roma. Ad attendere la squadra di mister Stefano Pioli ci sarà l'Olimpico sold out e in ebollizione per l'arrivo di Romelu Lukaku. Ne parla, di questo e altro, lo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa: "Lukaku complica la trasferta di domani? In termini di ambiente poco, perché a Roma sono due anni che fanno sold-out. Ma è bello giocare in stadi pieni con questa atmosfera, lavoriamo per queste partite: la cosa non ci spaventa, ma ci stimola".

Roma senza Dybala e Lukaku.

"Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è forte, organizzata, molto fisica, pericolosa, che concede poco, forte sulle palle inattive. Dobbiamo essere preparati".

Domani partita spartiacque tra l'estate e la stagione?

"Se cominciamo così andrà a finire che ogni partita è quella della svolta. Noi siamo il Milan e giochiamo per vincere. Giochiamo contro una squadra forte, che ha solo un punto, ma che per dati offensivi e difensivi è stata la migliore del campionato. Noi vogliamo cercare di fare bene, di dare continuità, di continuare a crescere".