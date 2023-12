Ordine: "Ibra è tornato, mentre il Milan è in crisetta. Con un ruolo mai visto"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, commenta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Ibra è tornato. È tornato nel “suo” Milan da manager e non più da calciatore dopo i due precedenti episodi scanditi da due scudetti vinti e molto fascino esercitato presso Milanello e il popolo dei tifosi. È tornato mentre il Milan si ritrova dentro una crisetta tra risultati deludenti e striscia di infortuni, con Pioli sulla graticola e i dirigenti discussi per la loro provenienza non calcistica. In particolare è tornato con un ruolo che non ha riscontro alcuno nell’organigramma tradizionale dei club del calcio italiano e non solo per la dicitura inglese del comunicati che richiama la formazione finanziaria del proprietario.

Per tradurre al volo Ibra è partner operativo di RedBird, cioè di Gerry Cardinale che è il proprietario del Milan e quindi la sua casella viene aperta sopra la testa del club Milan nel quale, come ripetuto più volte, non ha un compito classico, ds oppure capo dell’area tecnica, ruolo occupato in passato da Boban e poi da Paolo Maldini.

Nell’occasione cambia completamente lo schema e l’impostazione: perché Zlatan oltre a occuparsi dell’area sportiva del fondo americano deve affiancare con l’incarico di advisor - che vuol dire consulente - l’attuale management del club che resta invariato nella sua articolazione (Furlani ceo e Scaroni presidente)".