Non c'è pace per la Juventus: problema per Sarr, a forte rischio contro il Lecce

Luciano Spalletti continua a non cercare alibi negli infortuni, pur trovandosi a gestire un'emergenza di proporzioni enormi in casa Juventus. Le scorie lasciate dal match di Europa League contro il Rennes si sono rivelate pesantissime per i bianconeri: il tecnico toscano dovrà fare a meno fino alla sosta per le nazionali di novembre di Zeki Celik e Nico Gonzalez, entrambi destinati a saltare le prossime 5 gare tra campionato e coppa. Il terzino turco, fermatosi all'intervallo della sfida europea, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale che lo terrà fuori tre settimane, mentre per l'esterno argentino si tratta di una lesione al soleo destro con uno stop stimato in circa un mese, come confermato dai social del giocatore.

A complicare ulteriormente il quadro in vista della trasferta di Lecce è il dubbio legato a Pape Daouda Sarr, vittima di un risentimento all'adduttore avvertito mentre si scaldava nell'intervallo di Juve-Rennes; sebbene sia prevista la convocazione, la sua presenza da titolare al Via del Mare è a forte rischio secondo quanto riferito da TuttoSport. Scenario che potrebbe costringere Spalletti a impiegare di nuovo dal primo minuto la coppia Douglas Luiz-Koopmeiners, già spremuta in coppa. Alla Continassa i conti sono impietosi: salgono a 59 le assenze complessive da inizio stagione, cifra destinata a toccare quota 67 contro il Lecce dove si registreranno ben otto indisponibili certi.

Oltre ai recenti stop di Celik e Nico Gonzalez, la lista dei forfait comprende i lungodegenti Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram e il portiere Kamil Grabara, ai quali si aggiungono Francisco Conceiçao, atteso al rientro il 22 novembre contro il Venezia, e Jeff Ekhator. L'attaccante acquistato dal Genoa per 18 milioni a giugno è diventato un enigma: dopo i primi 45 minuti con il Basilea non si è più visto e i suoi tempi di recupero si sono ulteriormente dilatati. Tra le poche notizie positive figurano solo i rientri di Juan Cabal e Jeremie Boga, già impiegato tra Lazio e Rennes.