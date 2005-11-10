Pallone d'Oro, Real Madrid e PSG con delegazioni ridotte: assenti anche i presidenti

Il Real Madrid sarà presente alla cerimonia del Pallone d'Oro 2026, ma senza il suo presidente. Florentino Perez, infatti, non ha seguito la delegazione blancos partita nel primo pomeriggio da Madrid e non prenderà parte all'evento in programma a Londra. Una scelta che non impedirà comunque al club spagnolo di essere rappresentato da alcuni dei suoi protagonisti più attesi.

Dopo due anni di assenza dalla manifestazione, il Real torna infatti a partecipare con una delegazione di rilievo guidata da Kylian Mbappé, tra i candidati più attesi della serata. Insieme all'attaccante francese saranno presenti anche Yan Diomandé, Marc Cucurella ed Emiliano Butragueño, storico volto del club e oggi dirigente della società madrilena.

L'assenza di Perez non sarà però l'unica tra i principali dirigenti del calcio europeo. Anche il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, non volerà nella capitale inglese. Il numero uno del club francese resterà infatti a Parigi per seguire da vicino la sfida di Ligue 1 che questa sera vedrà il PSG impegnato al Parco dei Principi contro il Lione, un appuntamento ritenuto prioritario dalla dirigenza parigina. Nonostante l'assenza del proprio presidente e dei giocatori, il Paris Saint-Germain sarà comunque rappresentato alla cerimonia del Pallone d'Oro. A guidare la delegazione sarà Ousmane Dembélé, vincitore dell'edizione scorsa, insieme a Kvicha Kvaratskhelia.