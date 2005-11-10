Florentino Perez ha scelto l’assemblea del Real Madrid per ribadire le sue posizioni sui temi più caldi che riguardano il calcio spagnolo. Il presidente ha dedicato ampio spazio al caso Negreira, definendolo un problema che coinvolge l’intero sistema e assicurando di voler andare fino in fondo per chiarire ogni responsabilità.

"Non mi fermerò finché non sarà fatta chiarezza"

"Il caso Negreira non è un problema del Real Madrid, ma di tutte le competizioni", ha spiegato Florentino, secondo cui il club blanco sarebbe stato una delle principali vittime della vicenda. Il numero uno madridista ha criticato l’atteggiamento di LaLiga e della RFEF, accusandole di non aver fatto abbastanza per approfondire la questione.

Nel suo intervento non è mancato un duro attacco a Javier Tebas: "Ha scelto di attaccare il Real Madrid invece di aiutare a fare chiarezza". Florentino ha poi ribadito il legame con i soci, garantendo che il club resterà sempre nelle loro mani.

Dal Bernabeu Infinito al futuro del Real

Il presidente ha illustrato anche i progetti futuri, dal nuovo modello di esperienza allo stadio fino agli accordi con la UEFA per ampliare la diffusione delle competizioni europee. Spazio infine a Rafael Nadal, accolto con una standing ovation dopo la nomina nel consiglio direttivo del club.