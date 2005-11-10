Florentino Perez boicotterà il Clasico: resta alta la tensione tra Real e Barcellona

Il Clasico di domenica sera tra Barcellona e Real Madrid si giocherà senza uno dei suoi protagonisti istituzionali più importanti. Florentino Perez ha infatti deciso di non accompagnare la squadra al Camp Nou per la sfida contro i blaugrana, evitando così anche il tradizionale incontro con il presidente Joan Laporta.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, non è previsto alcun faccia a faccia tra i due dirigenti, confermando il clima di distanza che ormai caratterizza i rapporti tra le due società. La frattura si è ampliata negli ultimi anni soprattutto a causa del caso Negreira, con il Real Madrid che ha assunto una posizione molto dura nei confronti del Barcellona e ha interrotto il dialogo con la dirigenza catalana. Proprio per questo motivo salterà anche il consueto pranzo istituzionale tra i vertici dei due club organizzato alla vigilia del Clasico, una tradizione che accompagnava le grandi sfide tra Real e Barça.

L'assenza di Florentino Perez al Camp Nou, comunque, non rappresenta una novità assoluta. Il presidente madridista non è presente a una sfida in casa del Barcellona da diverse stagioni. Nell'ultimo precedente disputato in Catalogna, il Real era stato rappresentato in tribuna dal presidente onorario Pirri.