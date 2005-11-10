Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Paratici, 25 milioni spesi per una difesa colabrodo e Dragusin...

TMW
Luca Calamai
autore
Luca Calamai
Oggi alle 09:02Serie A
19.10.2026 09:02Serie A
Fonti preferite
Fiorentina, reparto rivoluzionato senza risolvere i problemi. Il riscatto del rumeno costerebbe altri 17 milioni. Gosens sarebbe servito
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Nelle idee di Paratici c'era la precisa volontà di costruire un reparto difensivo viola completamente nuovo. Non è un caso che il primo acquisto del direttore sportivo della Fiorentina sia stato il centrale brasiliano Viery. Giocatore interessante ma sempre escluso dal giro delle Nazionali verde oro. Dato, questo, da non sottovalutare. Acquistato dal Gremio per 13 milioni. Insomma, una cifra da giocatore importante. Poi, sono arrivati Dragusin, un pupillo di Paratici, il gioiellino Valdepenas dal Real Madrid e, alla fine, in prestito oneroso Jimenez e Joao Mario. Operazioni che sono costate alla Fiorentina più di 25 milioni. Senza costare che il probabile riscatto di Dragusin andrebbe a pesare per le casse viola per altri 17 milioni. Un bel gruzzolo, non c'é che dire

Difesa colabrodo

Tanti soldi spesi, per il momento, non hanno fruttato niente. Anzi, la Fiorentina ha una difesa colabrodo. Diciassette reti subite in sette partite sono la fotografia di un disastro calcistico. E dire che Vanoli, in passato, ha lavorato al fianco di Antonio Conte come responsabile del reparto difensivo. Insomma, di sicuro, come si suol dire è uno del mestiere. Viery è stato trasformato in terzino sinistro, ma è chiaramente adattato per quel ruolo. Valdepenas è un ragazzo che deve crescere, E molto. Joao Mario è sparito dai radar e Jimenez ha grandi qualità quando spinge ma evidenti limiti in fase difensiva. Non c'è un investimento che per il momento sta fruttando. Ricordiamo, tra l'altro, che riscattare Jimenez costerebbe alla Fiorentina 20 milioni. Più di quanto ha incassato Kayode al Brentford. Kayode che oggi vale più di 50 milioni

Paratici dovrà tornare sul mercato invernale

Tanti soldi spesi è una convinzioni: Paratici dovrà andare sul mercato invernale a cercare di rinforzare la difesa. Con un terzino sinistro se Vald4epenas non crescerà in fretta e magari cercando un centrale di personalità. Visto lo scenario attuale non si capisce perchè il Direttore viola abbia liquidato, anche con maniere brusche, un giocatore dell'esperienza di Gosens. Il tedesco, uno dei pochi leader della passata stagione, avrebbe aiutato il gioiellino del Real a crescere e avrebbe alzato la personalità del reparto, Nelle ultime parti5te è stato inserito in corso d'opera anche Dodò che è stato ed è con la valigia in mano. Insomma, grande confusione. A Vanoli il compito di riportare il reparto a un rendimento almeno da 6 in pagella

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine news 2
Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine news 3
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:35 Serie ATMW
TMWIl VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine news 2
09:33 Serie ATMW
TMWNicola è già sul carro di Adams: a Venezia lo fischiano, ma i numeri sono dalla sua
Immagine news 3
09:22 Serie ATMW
TMWCosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine news 4
09:15 Serie A
Bologna, difesa sotto esame: Palladino insiste sulla linea a tre e cerca un leader
Immagine news 5
09:02 Serie ATMW
TMWParatici, 25 milioni spesi per una difesa colabrodo e Dragusin...
Immagine news 6
08:52 Serie A
Napoli, la crisi investe tutti: Allegri in difficoltà, squadra spenta e società nel mirino
Immagine news 7
08:45 Serie A
Roma, beata gioventù: contro il Genoa la formazione più giovane degli ultimi cinque anni
Immagine news 8
08:41 Serie A
Napoli, il retroscena: Manna in estate ha consigliato Allegri, ADL era convinto su Italiano
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti ora rischia, c’è Conte. Clamoroso crollo Juve: è crisi nera. Lezione di calcio da Gattuso. De Laurentiis: ultimatum per Allegri. Pronto Montella. Rabiot furioso col Milan. Var spento, Fiorentina protesta
Primo piano
Immagine top news n.0 Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine top news n.1 Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine top news n.2 Perché quel contratto? La crisi della Juventus spiegata tramite la gestione di Spalletti
Immagine top news n.3 Lazio, a Torino il capolavoro di Gattuso. E la giornata perfetta apre scenari europei
Immagine top news n.4 Bremer durissimo: "C'è chi sente i fischi e si nasconde, Juve diversa da qualche anno fa"
Immagine top news n.5 Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Immagine top news n.6 Milan-Atalanta 3-2, le pagelle: Rabiot trascina, Ramos fa e disfa. CDK non ne azzecca una
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: controsorpasso del Milan sul Como. Rossoneri quarti
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti sotto esame e l'ombra di Conte. Serve una svolta in campionato ma non solo. A gennaio 2 acquisti: il punto
Immagine box news Serie A Il VAR imposto da Orsato è inaccettabile
Immagine box news Serie A Nicola è già sul carro di Adams: a Venezia lo fischiano, ma i numeri sono dalla sua
Immagine box news Serie A Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano
Immagine box news Serie A Bologna, difesa sotto esame: Palladino insiste sulla linea a tre e cerca un leader
Immagine box news Serie A Paratici, 25 milioni spesi per una difesa colabrodo e Dragusin...
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, classifica marcatori: Mosquera dell'Hellas aggancia il cesenate Shpendi in vetta
Immagine box news Serie B Il punto sulla B, Palermo in fuga reale, la Samp scivola sempre più giù
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "In partite come queste bisogna cacciare fuori altro"
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"
Immagine box news Serie B Sampdoria, nessuno parla dopo l'ennesima sconfitta: il club sceglie il silenzio stampa
Immagine box news Serie B Sampdoria, riflessioni in corso sul futuro di Corradi: se salta, in pole D'Angelo e Iachini
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: esoneri alla Vis Pesaro e al Casarano
Immagine box news Serie C Serie C, il programma di oggi: Citta per l'allungo, il Giugliano cerca punti dopo il cambio
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Contento per i ragazzi, non siamo 'scappati di casa' come dice qualcuno"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Tre punti davvero importanti, mettendo in campo attitudine al sacrifico"
Immagine box news Serie C Savoia ko, ma Formisano resiste. Il presidente del club: "Avanti con lui, ha piena fiducia"
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera resiste: confermata la fiducia nonostante lo 0-5 contro il Lecco
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 7ª giornata in attesa dei posticipi
Sportissimo
Newsticker
05:50 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi