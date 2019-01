Parma a condurre dopo 45' contro la SPAL: gol di Inglese, bis annullato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina il primo tempo della sfida tra Parma e SPAL, coi ducali in vantaggio grazie al calcio di rigore conquistato e segnato da Roberto Inglese dopo dieci minuti. Prima frazione equilibrata, ma che allo stesso tempo ha visto sicuramente il Parma rendersi più pericoloso grazie alla maggiore qualità del proprio reparto offensivo. Per gli estensi fragilità difensiva frutto anche delle tantissime assenze.

La sfida si sblocca alla prima vera occasione: Inglese si incunea in area di rigore e viene steso da un intervento, sicuramente evitabile, di Lorenco Simic. Dal dischetto va proprio il centravanti ex Napoli, che batte Viviano per una questione di centimetri. La SPAL però non ci sta e crea subito i presupposti per il pari: errore in disimpegno di Gagliolo, ci prova Lazzari con un destro preciso ma non violento, ma Sepe si rifugia in corner. Il Parma ci prova con la solita ripartenza di Gervinho, ma la conclusione dell'ivoriano è lenta e prevedibile, Viviano ringrazia. Gli estensi ci provano col gioco aereo, ma Simic colpisce male su invito di Missiroli e sparacchia alto. Prima del riposo, il Parma troverebbe anche il raddoppio, annullato per fuorigioco iniziale e nettissimo di Gervinho.