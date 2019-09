© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ arrivato, proprio negli ultimi minuti di questo calciomercato, l’ultimo acquisto del Parma. Si tratta di Emerson Espinoza, difensore ecuadoriano classe 2001 che i più attenti ricorderanno come uno dei titolari dell’ottima campagna dell’Ecuador nel mondiale Under 20 disputato nello scorso maggio. Espinoza arriva in un’operazione in sinergia con l’Inter, in una trattativa che ricorda quella di Brazao dello scorso gennaio, evidenzia Sky.