Contro il Parma solo buone notizie. Chivu ritrova il 'clean sheet': all'Inter mancava da agosto

Con il 3-0 al Parma l'Inter incamera tre punti importanti e chiude anche il discorso 'difesa traballante', che ha fatto preoccupare un po' i tifosi prima e durante la sosta: la prova di oggi invece ha dato un bel segnale, con l'aiuto del Parma è chiaro, anche perché uno 0 in termini di gol subiti per la squadra meneghina mancava dal 30 agosto, giorno di Cagliari-Inter.

Il 'clean sheet' mancava da agosto

Dopo erano arrivati i due gol subiti contro il Napoli, i tre contro l'Udinese e i due contro la Roma: un campanello d'allarme che ha suonato a lungo alla Pinetina, anche perché chi insegue ha subito appena 3 gol in 5 partite, contro gli 8 nerazzurri. Val la pena notare che in tre partite per Chivu contro la sua ex squadra siano arrivate solo ottime notizie: la prova molto convincente del Tardini dell'anno scorso, il successo-Scudetto di San Siro sempre della stagione passata e il 3-0 di oggi, che restituisce alla squadra la solidità ritrovata e anche un Djed Spence che verrà utilissimo in futuro.