Parma subito in campo all'indomani del ko con l'Inter: oggi seduta di scarico, lunedì riposo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:22Serie A
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11.10.2026 16:22Serie A
L'esordio di mister Alberto Gilardino sulla panchina dei gialloblù è coinciso con la vittoria per 3-0 dell'Inter nel sesto turno di campionato.
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Dopo la sconfitta rimediata ieri, il Parma è tornato in campo questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio per una seduta di allenamento agli ordini dello staff tecnico guidato da mister Alberto Gilardino. La squadra ducale ha lavorato per smaltire le fatiche della sfida di San Siro contro l’Inter e voltare pagina dopo il ko.
Per permettere al gruppo di recuperare le energie, Gilardino ha concesso una giornata di riposo per domani. I gialloblù torneranno quindi ad allenarsi martedì pomeriggio, quando inizierà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Torino allo stadio Tardini. A
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