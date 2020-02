Parma, D'Aversa: "Con la Juve sconfitta simile? Arbitrava Di Bello"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Stasera non avevo proprio voglia di farmi prendere in giro". Un Roberto D'Aversa assolutamente furioso non digerisce la sconfitta casalinga contro la Lazio di questa sera e lamenta tutti gli episodi che l'hanno causata: "Gli episodi sono chiari, un errore umano ci sta, non capisco perché non siano andati a rivederlo. A volte la linea aumenta, le immagini ci sono e non ci sono. Non siamo noi a mettere in dubbio le situazioni, sono certi comportamenti: c'è il VAR, perché non utilizzarlo? Poi la decisione magari era giusta, discuto che ci deve essere collaborazione", ha detto in conferenza stampa.

Con la Juve avete perso una partita simile:

"Chi era l'arbitro? Di Bello".