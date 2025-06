Ufficiale Parma, dal Velez arriva Ordonez: il centrocampista classe 2004 firma fino al 2030

Il Parma accoglie ufficialmente il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Acquistato nel corso del mercato di gennaio dal Velez, nella giornata di mercoledì il centrocampista argentino Christian Ordoñez è atterrato in città per cominciare la sua nuova avventura crociata.

Il giorno seguente il classe 2004 si è sottoposto alle visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al Parma fino al 2030: per averlo il Parma ha sborsato una cifra superiore agli otto milioni di euro. L'affare ora è ufficiale e viene annunciato dalla stessa società gialloblù con il seguente comunicato: "Parma Calcio annuncia che Christian Nahuel Ordoñez è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Vélez Sarsfield.

Il centrocampista argentino ha grande talento e personalità, il suo valore lo ha dimostrato fin da subito con la maglia della squadra argentina: un gol e 6 assist evidenziano le sue qualità tecniche, una presenza costante per i compagni, tanto che dal gennaio 2023 ad oggi, è il calciatore che ha vinto più duelli (408) e più contrasti (109) fra i nati dal 2004 in su tra tutte le competizioni. Dopo 90 match con la maglia del Club Atlético Vélez Sarsfield, Christian Nahuel è pronto a scrivere una nuova storia in gialloblu".