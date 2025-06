Napoli, dall'Inghilterra: Chalobah non è incedibile per il Chelsea, ma il prezzo è alto

Trevoh Chalobah ha raggiunto un traguardo importante: la sua prima convocazione nella nazionale maggiore inglese, a coronamento di una stagione di rilancio personale con la maglia del Chelsea. Dopo il rientro dal prestito al Crystal Palace lo scorso gennaio, il difensore classe 1999 si è ritagliato un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione dei Blues, contribuendo alla qualificazione alla Champions League e alla vittoria della Conference League.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Italia. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Napoli starebbe monitorando con attenzione la situazione del difensore. Antonio Conte, che ha avuto modo di lavorare con un giovanissimo Chalobah ai tempi del Chelsea, lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato azzurro in vista della prossima stagione.

Il Chelsea, dal canto suo, non considera Chalobah incedibile, ma per lasciarlo partire chiede una cifra importante: 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro. Una valutazione alta, ma non fuori portata per il Napoli, che nei prossimi giorni potrebbe approfondire i contatti. Chalobah resta uno dei nomi da tenere d’occhio nel puzzle difensivo che Conte intende costruire.