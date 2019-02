Parma, Faggiano: "3-3 con la Juve? Orgoglioso di quanto fatto finora"

© foto di Federico Gaetano

Il pirotecnico 3-3 contro la Juve ha riacceso i fari sul Parma. Che, però, forte dodicesimo posto in Serie A, poteva già considerarsi la rivelazione di questo campionato. Ne ha parlato a Sky Sport 24 il direttore sportivo dei crocaiti, Daniele Faggiano: "La Juventus ci ha fatto capire che, se non ci abbattiamo, possiamo riprendere il risultato spesso. Per cui dipende anche da noi e dalla voglia che abbiamo".

In questo mercato è arrivato il colpo Kucka.

"È anche per il futuro: è un giocatore importante per questa squadra. Mi sento orgoglioso di rappresentare Parma, fare sempre meglio. Mi sento orgoglioso delle due promozioni, insieme a D'Aversa: mi spiace che solo dopo il pareggio con la Juve si sono accorti del nostro Parma che non demorde mai. C'è tanto da fare per tenere questo ritmo".

Gli obiettivi di qui alla fine.

"Fare bene in A al primo anno non è scritto da nessuna parte. Il palato fine lasciamolo da parte: prendiamoci prima la salvezza e poi si vedrà".