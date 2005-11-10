Parma, Gilardino: "Diamo tempo a Romero. Fabbian? Deve ritrovare l'attacco all'area"

Il grande protagonista di queste prime giornate in casa Parma è David Romero. A commentare la sua crescita è proprio Alberto Gilardino, nuovo tecnico dei gialloblù: "È molto disponibile, ha grande voglia di migliorare e imparare. Non dobbiamo dimenticare che è arrivato da pochissimo in un campionato totalmente diverso da quello cui era abituato, anche per cultura e tipologia del lavoro, ha avuto un impatto importante, ma bisogna dargli modo e tempo per potersi inserire al cento per cento nei meccanismi totali di questo campionato. È un giocatore che negli ultimi 25-30 metri sa far male, ha margini di miglioramento incredibili soprattutto nel momento in cui deve legare il gioco. Lavoreremo in continuità su queste caratteristiche per farlo crescere".

In amichevole chiedeva tanto a Fabbian di inserirsi. È questo quello che vuole da un centrocampista?

"Quel tipo di giocatori devono dare alla squadra quella corsa e quell'atteggiamento, anche quella spregiudicatezza nel modo di attaccare nell'area di rigore, per essere decisivi. Fabbian ha nelle corde queste caratteristiche, ci ho parlato e stiamo lavorando. Sicuramente è importante per questa squadra. Deve ritrovare quel tipo di attitudine, perché ce l'ha nelle sue corde e sono convinto che lo ritroverà velocemente".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Alberto Gilardino.