Parma, Gilardino: "Eravamo partiti bene. Arrabbiato per due gol presi su tre"

Alberto Gilardino, alla prima da allenatore del Parma, ha trovato sulla sua strada l’Inter. Raggiunto da Sport Mediaset nel post gara, l’ex attaccante ha analizzato il 3-0 incassato a San Siro: “C’è un po’ di amarezza, è normale quando perdi in questo modo, anche per i tanti tifosi che sono venuti. Credo di avere chiara la fotografia della partita: nei primi minuti siamo partiti molto bene e abbiamo anche avuto i presupposti per andare in vantaggio.

È normale che quando commetti certe ingenuità i gol li prendi: sono arrabbiato per il primo, ma forse ancora di più per il terzo. Poi ci sono dei feedback positivi, sia dalla squadra sia dai singoli. Abbiamo cambiato un po’ di cose in questi giorni, ci vorrà del tempo ma c’è grande volontà da parte della squadra”.

Che ambiente ha trovato?

“Ho trovato una squadra e una società disponibilissime nei miei confronti. Si sono messe subito a disposizione, c’è volontà di migliorarsi ed è stato un grande inizio. Ribadisco il dispiacere per stasera, ma nei prossimi giorni ci prepareremo al massimo”.