Parma, Gilardino mastica amaro: "Già da qualche giorno dicevo a Keita di non farlo..."

Parlando in conferenza stampa, Alberto Gilardino ha masticato amaro per l'errore che ha consegnato di fatto la partita nelle mani dell'Inter, a San Siro: "Già da qualche giorno dicevo a Keita di non venire a prendere palla così basso e di schiena. Alcuni errori sono costati cari, ma non sono da condannare. C'è da migliorare. Le note positive ci sono anche nei singoli. I due attaccanti hanno fatto bene, abbiamo ritrovato giocatori come Bernabé. La squadra è stata in partita nel secondo tempo ma è normale ci sia da migliorare, ne sono cosciente".

Cosa ti ha dato questa partita?

"Credo che bisogna essere sempre lucidi nei vari momenti della partita, in base a con chi giochi e cosa affronti. Credo che la fotografia di stasera sia che il Parma è partito bene ma quando commetti ingenuità paghi qualcosa. Al 20esimo essere sotto 2-0 diventa difficile. Mi porto dietro dei feedback positivi nei singoli e dal secondo tempo perché siamo rimasti in partita. Avevo chiesto questo ai ragazzi. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso. Venire qui e avere 3-4 situazioni importanti non è semplice, c'è amarezza ma sono fiducioso".